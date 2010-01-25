УЕФА назвала четырех послов Евро-2012

УЕФА избрала четырех выдающихся футболистов - украинцев Олега БЛОХИНА и Андрея ШЕВЧЕНКО и поляков Збигнева БОНЕКА и Анджея ШАРМАХА - послами финальной стадии Евро-2012, которую будут принимать Украина и Польша.

Об этом УНИАН сообщили в Информ-службе Федерации футбола Украины.

Нападающий киевского «Динамо» О.БЛОХИН в 1975 году, после завоевания Суперкубка УЕФА и первого из двух Кубков обладателей кубков, был признан лучшим игроком континента. Сыграв за «Динамо» 18 лет, он забил свыше 200 голов и стал семикратным чемпионом СССР. За сборную Советского Союза ныне 57-летний О.БЛОХИН сыграл 112 матчей и забил 42 мяча. Дважды он выступал на финальных стадиях чемпионатов мира

33-летний А.ШЕВЧЕНКО сейчас снова выступает за киевское «Динамо», в составе которого пять раз становился чемпионом Украины, выиграл три Кубка страны и добрался до полуфинала Лиги чемпионов. В 1999-м году А.ШЕВЧЕНКО перешел в «Милан». Вершину карьеры А.ШЕВЧЕНКО увенчало звание лучшего футболиста Европы 2004 года. До перехода в 2006-м году в «Челси» А.ШЕВЧЕНКО забил за «Милан» 173 мяча, что позволило ему стать вторым бомбардиром в истории клуба. А.ШЕВЧЕНКО также стал автором победного послематчевого пенальти в финале Лиги чемпионов-2003.

53-летний Збигнев БОНЕК - один из первых поляков, игравший в одной из высших европейских лиг. Перейдя в 1982 в туринский Ювентус, стал игроком основного состава в паре с Мишелем Платини. Под руководством Джованни Трапаттони, Бонек стал обладателем Кубка Кубков 1984, Суперкубка Европы того же года и, наконец, Лиги Чемпионов 1985. С национальной командой своей страны завоевал «бронзу» Чемпионата Мира 1982, забил за сборную Польши 24 мяча в 80 матчах.

59-летний Анджей ШАРМАХ - бронзовый призер двух чемпионатов мира. Серебряный медалист и лучший снайпер Олимпийских игр в Монреале. Второй бомбардир ЧМ-1974. Лучший легионер чемпионата Франции 1981, 1982 гг. В 1973-1982 гг. забил за сборную Польши 32 мяча в 61 матче.