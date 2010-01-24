"Шахтер" подписал контракт с 17-летним российским полузащитником
22:12, 24 января 2010Спорт
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Воспитанником "Академии футбола"
В воскресенье, 24 января, донецкий "Шахтер" подписал контракт с воспитанником тольяттинской "Академии футбола имени Юрия Коноплева" Романом ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.
Как передает Champion, согласно документу, футболист ближайшие 3 года проведет в команде "горняков".
Уже сейчас он находится в расположении своей новой команды - дублирующего состава "Шахтера".
Р.Емельянов родился в 1992 году в городе Павлово Нижегородской области. Прошел двухнедельную стажировку в "Челси". Амплуа - полузащитник. Игрок молодежной сборной России.
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