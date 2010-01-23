УЕФА объявила Команду года (состав)

Шесть футболистов испанской "Барселоны" по итогам голосования болельщиков включены в состав "Команды года УЕФА", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УЕФА.

Каталонский клуб, победивший в Лиге чемпионов-2009, в "Команде УЕФА" представляют защитники Даниэл Алвес и Карлес Пуйоль, полузащитники Хави Эрнандес и Андрес Иньеста, а также нападающие Лионель Месси и перешедший в преддверии нынешнего сезона в "Барсу" из "Интера" Златан Ибрагимович.

В список 11 лучших футболистов Европы по версии болельщиков также включены вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс, защитники Джон Терри ("Челси") и Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед"), хавбеки Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"/"Реал") и Кака ("Милан"/"Реал").

Касильяс, Терри и Роналду входят в команду УЕФА третий год подряд, а Пуйоль, Хави и Месси - два последних года.

Тренером "Команды года УЕФА" назван наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола, отобравший пальму первенства у возглавляющего "МЮ" Алекса Фергюсона, который побеждал в 2007 и 2008 годах.