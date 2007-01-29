Матерацци опять получил (фото)

Центральным событием очередного тура чемпионата Италии стал инцидент, произошедший в поединке между "Интером" и "Сампдорией".

На 7-й минуте защитник "Интера" Марко Матерацци в резкой форме высказал претензии полузащитнику "Сампдории" Дженнаро Делвеккио, который грубо сыграл против вратаря миланской команды Хулио Сезара.

Футболист генуэзцев в ответ ударил миланца головой в подбородок, повторив поступок Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. Арбитр встречи сразу показал Дельвеккио красную карточку, а Матерацци получил предупреждение, передает AFP.

Наставник "Сампдории" Вальтер Новеллино осудил действия своего подопечного, заявив, что профессиональный футболист не имеет права так поступать, даже если соперник спровоцировал его на грубость.

Что касается результата матча, то "Интер" победил со счетом 2:0 и до 11 очков увеличил свое преимущество перед идущей на втором месте "Ромой". Победа над "Сампдорией" стала для миланского клуба уже 14-й подряд.

Лента.ру