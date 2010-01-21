Гендиректор БК «Донецк» заявил о прекращении существования клуба

Генеральный директор баскетбольного клуба «Донецк» Валерий ПЛЕХАНОВ заявил о прекращении существования клуба.

Как сообщили в пресс-службе клуба, сегодня В.ПЛЕХАНОВ выступил с заявлением, в котором сообщил, что клуб расформировывается из-за того, что в Донецке «так и не нашлось человека, который оказался бы готов подставить нам плечо помощи в сложное время».

В.ПЛЕХАНОВ напомнил, что в январе 2010 года из-за неудач на международной арене и болезни президента клуба Сергея ДЯДЕЧКО полностью прекратилось финансирование клуба. «На сегодняшний день ситуация не сдвинулась с мертвой точки, поэтому я не могу удержать в составе таких мастеров, как ИВШИН, братья КРИВИЧИ, ОСНАЧ, а также баскетболистов, пожелавших помочь команде в критический период», - констатировал гендиректор БК «Донецк».

По его словам, нет смысла продолжать выступление команды дублирующим составом и проигрывать оставшиеся матчи регулярного сезона. «Это только навредит имиджу «Донецка» и снизит рейтинг Суперлиги», - уверен В.ПЛЕХАНОВ.

В связи с этим он объявляет о прекращении существования баскетбольного клуба «Донецк», а игроки и тренеры получают статус свободных агентов.

В.ПЛЕХАНОВ поблагодарил болельщиков за уважение к команде и принес личные извинения руководителю Ассоциации баскетбольных клубов Украины Альгимантасу ПАВИЛОНИСУ и президентам всех клубов за снятие донецкой команды с соревнований.

В то же время В.ПЛЕХАНОВ выразил надежду, что «при первой возможности постарается восстановить жизнедеятельность данного проекта».

«Баскетбол в Донецке всегда любили, и я надеюсь на появлении влюбленных в эту игру меценатов в ближайшем будущем», - заключил В.ПЛЕХАНОВ.

Справка УНИАН. БК «Донецк» был образован в 2006 году. В тот же год команда без единого поражения выиграла турнир в первой лиге, а затем с первого раза стала обладателем малых золотых наград в высшей лиге. Три предыдущих сезона клуб становился призером всех внутренних соревнований, а в прошлом сезоне первая команда и дубль БК «Донецк» стали серебряными призерами Суперлиги Украины.