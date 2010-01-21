Украинский биатлонист завоевал первую золотую медаль

Сегодня украинский спортсмен Сергей СЕДНЕВ завоевал первую в сезоне золотую медаль для Украины на этапах Кубка мира.

Как сообщается на сайте Федерации биатлона Украины, сегодня в Антхольце (Италия) проходил 6-й этап Кубка мира по биатлону.

В индивидуальной гонке украинский биатлонист С.СЕДНЕВ завоевал золотую медаль. При этом украинец не допустил ни одного промаха при стрельбе и на 44 сек. опередил пришедшего вторым австрийца Даниеля МЕЗОТИЧА. Третьим стал французский спортсмен Алексис БЁФ.

Благодаря сегодняшнему результату, в Кубке наций Украина обошла сборную США и возвратила себе восьмое место.