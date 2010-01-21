В Ванкувер едет 51 украинский спортсмен

На ХХІ зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада), которые пройдут с 12 по 28 февраля, Украину будет представлять 51 спортсмен, в том числе 10 из которых будут находиться в резерве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА.

По его словам, украинцы будут выступать согласно полученным лицензиям в 8 из 15 видов зимнего спорта.

Как отметил председатель НОК, на сегодняшний день практически все организационные вопросы в обеспечении команды решены, «и мы убеждены, что каждый спортсмен идет на соревнования, чтобы показать наибольшие достижения за свою жизнь».

В то же время продолжая тему организации соревнований со стороны Украины, С.БУБКА отметил, что для этого созданы и будут действовать специальные штабы, в частности непосредственно в Ванкувере и Киеве.

В то же время С.БУБКА пожаловался на недостаточное финансирование этого мероприятия со стороны украинского правительства. В частности, как отметил он, на первый квартал этого года для проведения олимпийских и паралимпийских игр государственным бюджетом предусмотрено предоставление пока еще лишь 429 тыс. грн. вместо 9,6 млн. необходимых гривен. В связи с этим НОК через министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО обратился с письмом к правительству с просьбой рассмотреть вопрос относительно предоставления необходимых средств. Также С.БУБКА выразил обеспокоенность тем, что пока не решен вопрос относительно трансляции в Украину этой Олимпиады, поскольку именно НТКУ должна и имеет право на покупку прав этой трансляции с последующим ее распространением на другие украинские телеканалы.