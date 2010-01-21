Блохин готов снова возглавить сборную Украины

Экс-наставник сборной Украины по футболу Олег Блохин готов снова возглавить команду.

Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".

На вопрос журналиста, готов ли он принять сборную, Блохин твердо ответил: "Да". При этом прибавив, что к нему пока никто не обращался.

Прокомментировал специалист и возможных кандидатов на должность в сборной.

"Выбор не очень большой, но он есть. Кандидатурами на эту должность, на мой взгляд, являются тренер "Металлиста" Мирон Маркевич либо Мирча Луческу из "Шахтера".

Проблема в том, что они не захотят расстаться с клубами, а сидеть на двух стульях, по моему мнению, - нонсенс", - заверил он.

Также Блохин отметил, что у Юрия Калитвинцева нет опыта, чтобы возглавить "сине-желтых".

"Калитвинцев работает с "Динамо"-2. Плохо себе представляю, чтобы тренер второй клубной команды занял высшую тренерскую должность в стране. Опыта работы на высшем уровне - никакого", - прибавил он.

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