Итоги футбольного уик-енда в Европе

Златан Ибрагимович (Интер) и Анджело Паломбо (Сампдория) ведут борьбу за мяч

Очередные туры состоялись в европейских национальных чемпионатах. В итальянской серии «А» «Интер» одержал 18-ю победу в сезоне, обыграв «Сампдорию» – 2:0. Идущая второй «Рома» одолела «Сиену» – 1:0, а занимающий третью строчку «Палермо» потерпел на своем поле поражение от «Лацио» – 0:3.

Лидер чемпионата Франции «Лион» четвертый матч подряд остался без победы, сыграв на своем поле вничью с «Ниццей» – 1:1. «Лилль» в гостях взял верх над «Бордо» – 1:0 и сократил отставание от «Лиона» до 13 очков. На третьем месте идет «Ланс», сыгравший вничью – 3:3 с «Сент-Этьенном».

После перерыва возобновилось первенство бундеслиги Германии. Возглавляют таблицу «Шальке-04» и «Вердер», набравшие по 39 очков. «Шальке-04» выиграл на поле «Айнтрахта» – 3:1, а «Вердер» дома взял верх над «Ганновером» – 3:0. На третьей позиции с 33-мя очками «Бавария», которая в Дортмунде уступила местной «Боруссии» – 2:3.

В 20-м туре испанского чемпионата лидеры – «Барселона» и «Севилья» одержали очередные победы. «Барселона» – над «Сельтой» – 3:0, «Севилья» – над «Леванте» – 4:2. В этом матче свой первый гол забил российский нападающий «Севильи» Александр Кержаков. «Барселона» на очко опережает «Севилью» и на 4 – мадридский «Реал», который в гостях уступил «Вильярреалу» – 0:1.

Радио "Свобода"