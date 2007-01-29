”Шахтер” подорвался на ЦСКА

Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Александр Кучер (Шахтер) ведут борьбу за мяч

Матч московского ЦСКА и донецкого "Шахтера" 28 января , кроме того, что мог определить одного из финалистов Кубка Первого канала, имел ещё и достаточно принципиальный характер для обоих соперников. Днем ранее между собой уже сыграли серебряные призеры государств - московский "Спартак" и киевское "Динамо". Матч прошел в бескомпромиссной борьбе и закончился боевой ничьей со счетом 2:2.

В первой игре группы B московский ЦСКА обыграл тель-авивский "Хапоэль" со счетом 4-1. Согласно регламенту турнира, для выхода в финал Кубка Первого канала армейцам достаточно было бы сыграть вничью со своими соперниками из Украины, при учете, что те не выиграют свою встречу с израильским клубом с разницей в 4 мяча. Но, учитывая нынешнее состояние "Шахтера", возможность такого результата не являлась чем-то фантастическим. "Горняки" уже подтвердили это в контрольном матче с питерским "Зенитом", упустив заслуженную победу лишь на самых последних минутах второго тайма. Поэтому чемпионам России необходимо было играть только на победу и самим расставлять все точки над i.

Стартовый состав армейцев, по сравнению с матчем против "Хапоэля", претерпел только одно изменение: Сергей Игнашевич остался в запасе и уступил своё место в центре обороны Дейвидасу Шемберасу. Тандем форвардов вновь составили Жо и Вагнер Лав, забившие по голу в первом матче турнира. И доверие тренера они, надо сказать, оправдали на все сто процентов!

Игроки ЦСКА празднуют после забитого мяча

Хотя территориальным преимуществом и владели футболисты "Шахтера", неоднократно угрожавшие воротам Игоря Акинфеева, именно бразильские нападающие ЦСКА в конце первого тайма дважды сумели огорчили голкипера "горняков". На 39-й минуте Евгений Алдонин нанес сильный удар со штрафного примерно в сорока метрах от ворот украинцев, Богдан Шуст не сумел зафиксировать скользкий от дождя мяч, отбив его перед собой, и Вагнер Лав на добивании вколотил его в сетку. Не прошло и пяти минут, как уже Жо получил выверенную передачу с левого фланга от Юрия Жиркова и спокойно завершил прекрасную комбинацию – 2:0.

После перерыва в составе ЦСКА произошла одна замена: Валерий Газзаев выпустил вместо Красича Рамона. Новичок армейцев сразу активно вступил в игру. На 62-й минуте он сумел отобрать мяч у Кучера перед самой штрафной площадью ворот "Шахтера", сделав пас на Вагнера, но у того переиграть Шуста не получилось. Дальше бразилец и вовсе стал постоянно ошибаться, явно напрашиваясь на замену, которая состоялась только под самый занавес встречи.

Самый опасный момент у ворот Акинфеева произошел на 72-й минуте. Чиприан Марика на индивидуальном мастерстве прошел по очереди обоих братьев Березуцких, но пробил по воротам неудачно. В итоге мяч отскочил на Андрея Воробья, вышедшего на замену вместо Матузалема, однако и он на завершающей стадии сыграл из ряда вон плохо, попав точно в голкипера сборной России.

Вплоть до финального свистка ничего запоминающегося на поле не происходило. На третьей добавленной минуте впечатление об игре подпортила красная карточка, полученная Анатолием Тимощуком за грубейший подкат против молодого Антона Григорьева. Зачем он это сделал – совершенно непонятно. Отыграться у "Шахтера" не было никаких шансов.

Чемпион России достаточно уверенно обыграл чемпиона Украины. Благодаря двум победам, ЦСКА обеспечил себе выход в финал Кубка Первого канала. С кем он там встретиться? Наиболее вероятным соперником является московский "Спартак", которому для этого необходимо обыгрывать с любым счетом израильский "Маккаби", находящийся сейчас в не самом лучшем состоянии.

Кубок Первого канала. "Шахтер" - ЦСКА – 0:2 (0:2) Голы: Вагнер Лав, 39 – 0:1; Жо, 44 – 0:2.

"Шахтер" (Украина, Донецк): Шуст; Срна; Рац; Кучер; Дуляй (Гай, 65); Тимощук; Элано (Жадсон, 56); Матузалем (Воробей, 46); Фернандиньо; Марика (Белик, 86); Чигринский.

ЦСКА (Россия, Москва): Акинфеев; Шемберас; Березуцкий В.; Березуцкий А.; Алдонин; Рахимич (Рамон, 46); Дуду; Красич; Жирков (Таранов, 82); Вагнер Лав (Григорьев, 84); Жо.

Предупреждения: Рац, 24; Срна, 87 – Березуцкий В., 19.

Удаления: Тимощук, 90+3

Судья встречи: Амер (Люксембург).

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