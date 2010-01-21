Арсенал обошел Челси в английской Премьер-лиге

Сыграны два из пропущенных матчей английской Премьер-лиги, в результате чего в первенстве формально сменился лидер, а Ливерпуль вернулся в борьбу за "большую четверку".

Арсенал - Болтон 4:2 (Росицки 44, Фабрегас, 52 Вермален 65, Аршавин 85 - Кехью 7, М.Тейлор 28 пен.)

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:0 (Куйт 8, 90+2 пен.)

Команда Арсена Венгера еще задолго до перерыва проигрывала дома 0:2, но сумела не только отыграться, но и выйти вперед, а к концу игры еще и закрепиться. "Арсенал" набрал 48 очков и настиг лидера - "Челси" - правда, у "аристократов" игра в запасе.

"Ливерпуль" после матча, перенесенного из 21-го тура, с 37 очками переместился на шестое место, оставая всего на балл от Тоттенхэма и Манчестер Сити.

Ближайшие матчи в субботу, 23 января:

МЮ (47) - Халл Сити (19)

... во вторник, 26 января:

Портсмут (14) - Вест Хэм (19)

Тоттенхэм (38) - Фулхэм (27)

Вулверхемптон (19) - Ливерпуль (37)

Болтон (18) - Бернли (20)

... и в среду, 27 января:

Астон Вилла (36) - Арсенал (48)

Блекберн (24) - Уиган (22)

Челси (48) - Бирмингем (33)

Эвертон (26) - Сандерленд (23)