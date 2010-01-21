Арсенал обошел Челси в английской Премьер-лиге
Сыграны пропущенные матчи
Сыграны два из пропущенных матчей английской Премьер-лиги, в результате чего в первенстве формально сменился лидер, а Ливерпуль вернулся в борьбу за "большую четверку".
Арсенал - Болтон 4:2 (Росицки 44, Фабрегас, 52 Вермален 65, Аршавин 85 - Кехью 7, М.Тейлор 28 пен.)
Ливерпуль - Тоттенхэм 2:0 (Куйт 8, 90+2 пен.)
Команда Арсена Венгера еще задолго до перерыва проигрывала дома 0:2, но сумела не только отыграться, но и выйти вперед, а к концу игры еще и закрепиться. "Арсенал" набрал 48 очков и настиг лидера - "Челси" - правда, у "аристократов" игра в запасе.
"Ливерпуль" после матча, перенесенного из 21-го тура, с 37 очками переместился на шестое место, оставая всего на балл от Тоттенхэма и Манчестер Сити.
Ближайшие матчи в субботу, 23 января:
МЮ (47) - Халл Сити (19)
... во вторник, 26 января:
Портсмут (14) - Вест Хэм (19)
Тоттенхэм (38) - Фулхэм (27)
Вулверхемптон (19) - Ливерпуль (37)
Болтон (18) - Бернли (20)
... и в среду, 27 января:
Астон Вилла (36) - Арсенал (48)
Блекберн (24) - Уиган (22)
Челси (48) - Бирмингем (33)
Эвертон (26) - Сандерленд (23)