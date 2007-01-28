Шевченко помог ”Челси” разгромить ”Ноттингем Форест” (фото)

Лондонский «Челси» в четвертом круге Кубка Англии на своем поле без проблем расправился с «Ноттингем Форест» – 3:0. Начало разгрому положил украинский легионер «аристократов» Андрей Шевченко.

К отчетному матчу команды подошли не в оптимальных составах. У «Челси» игру с лидерами второго дивизиона пропускал капитан Джон Терри, который все никак не восстановится после травмы. Между тем, накануне появилась информация, что в следующем сезоне пару Терри в центре обороне лондонской команды составит защитник мадридского «Реала» и сборной Италии, Фабио Канаваро.

У «Ноттингема», не располагающего такой «скамейкой», как «аристократы», проблемы в преддверии кубковой игры были куда серьезнее. Из-за травм поединок с «Челси» вынуждены были пропустить безоговорочные лидеры клуба Крис Коммонс и Сами Клинган. Поэтому не удивительно, что должного сопротивления «хитрые деревья» оказать не смогли.

По сути, игра была сделана в первые двадцать минут.

Сперва Шевченко воспользовался замешательством защиты «Ноттингема» и ударом с пяти метров пробил вратаря гостей.

Андрей Шевченко забивает гол в ворота "Ноттингем Форест"

Не прошло и десяти минут, как Дидье Дрогба со штрафного, назначенного в 25-ти метрах от ворот «Ноттингема» забил второй мяч в игре и уже 22-й в нынешнем сезоне.

После столь удачного начала «Челси» сбавил обороты и темп игры спал практически до нуля. Гости рады бы были что-либо сделать, но Лэмпард и Эссьен безраздельно властвовали в центре поле, не позволяя «Ноттингему» начать сколько-нибудь опасную атаку. Вот и приходилось «хитрым деревьям» уповать на длинные забросы в линию атаки, но и там преимущество игроков «Челси» было подавляющим.

Под занавес тайма хозяева забили третий гол, на этот раз после подачи с углового. Лэмпард выполнил навес, защитник и вратарь «Ноттингема» не смогли разобраться, кому все-таки выносить мяч, чем и воспользовался Джон Микель.

Во втором тайме главный тренер гостей Колин Колдервуд решил внести в игру своей команды корректировки. Так на поле появился Сэмми Клинган, сменивший в центре поля незаметного в этот вечер Гарри Хольта. И начало встречи гости провели если не великолепно, то хорошо, как минимум.

Именно в начале второй 45-минутке «Ноттингем» создал свой самый опасный момент в матче.

Агого оторвался от опекуна ворвался в штрафную и сильно пробил, но мяч звонко ударился в каркас ворот «Челси» и улетел в аут.

После этого эпизода «аристократы» пришли в себя и выровняли игру. Моуринью же дал возможность поиграть футболистам, которым не хватало практики. Так на поле появились Калу и 16-летний Майкл Вудс, дебютировавший в Кубке Англии.

После игры наставник «Челси» признался, что остался недоволен качеством газона: «Мы начали игру очень мощно и теперь, думаю у нас появился новый соперник – поле. Две недели назад мы поменяли газон, но поле находится в ужасном состоянии. Придется решать еще и эту проблему».

«Возвращаясь к игре, хочу отметить, что наша команда игра хорошо, быстро и результат матча был сделан еще до перерыва», - признался Моуринью.

Челси - Ноттингем Форест - 3:0

Голы: Шевченко, 9; Дрогба, 18; Микель, 45

Челси: Чех, Бридж, Карвальо, Диарра, Эссьен, Джереми, Лэмпард (Вудс, 78), Микель, Райт-Филлипс (Мораис, 81), Дрогба (Калу, 61), Шевченко

Газета.ру