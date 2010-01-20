УЕФА снаряжает в Украину новую инспекцию

26 января под председательством директора Департамента по стадионам и безопасности УЕФА Марка ТИММЕРА состоится инспекционный визит по вопросам хода выполнения работ на проектах украинских стадионов, которые будут принимать финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщает официальный веб-портал ФФУ со ссылкой на пресс-службу Местного организационного комитета «Евро 2012 Украина».

Специалисты УЕФА заслушают отчеты о выполнении проектов спортивных арен в Киеве, Львове и Харькове. На основании сделанных выводов эксперты УЕФА составят очередной отчет по стадионам.

Кроме высокопоставленных должностных лиц УЕФА участие во встречах с представителями проектных компаний стадионов будут принимать специалисты МОК «Евро 2012 Украина».

По словам директора турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, эксперты УЕФА намерены убедиться, что возведение спортивных арен проходит в соответствии с утвержденными графиками и сопровождается бесперебойным финансированием.