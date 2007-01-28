Обладатель ”Бриллиантового мяча” составит компанию Андрею Шевченко

Летом защитник мадридского "Реала" Фабио Каннаваро перейдёт в лондонский "Челси", сообщает Sunday Times. Руководство "аристократов" уже достигло принципиального соглашения как с самим Каннаваро, зарплата которого составит 3,4 млн фунтов стерлингов в год, так и с мадридским клубом, который согласился не чинить препятствий переходу игрока.

Это приобретение может означать и то, что руководство "Челси" не рассчитывает ко времени приобретения Каннаваро видеть на тренерском посту Жозе Моуринью, так как прошлым летом тренер не согласился на переход итальянского футболиста в "Челси", а в нынешней сделке никакого участия не принимал. Скорее всего, Моуринью лондонцы намерены заменить тренером миланского "Интера" Роберто Манчини, передает championat.

Напомним, что итальянец в нынешнем сезоне стал чемпионом мира в Германии, позже был признан лучшим игрокомпо версии ФИФА, а также получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

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