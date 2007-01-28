Лучший теннисист планеты выиграл Australian Open (фото)

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису завершились так, как и предполагало большинство специалистов еще перед стартом турнира.

Первая ракетка мира Роже Федерер стал трехкратным чемпионом. В финале, который состоялся в воскресенье, швейцарец, посеянный под первым номером, обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса (10-й номер посева).

В первом сете при счете 4:4 Гонсалесу удалось взять подачу Федерера, и он приготовился подавать на сет. Но в ответственный момент чилиец ослабил прессинг, чем и воспользовался Федерер. Он здорово сыграл на приеме и сначала сравнял счет, а потом, доведя дело до тай-брейка, выиграл его.

В дальнейшем чилиец продолжал изо всех сил сражаться с лучшим теннисистом планеты, но борьба эта продолжалась по инерции. В действиях Гонсалеса пропала уверенность, в решающие моменты он стал ошибаться. Как результат - поражение и во втором сете.

В третьей партии кульминационный момент наступил при счете 3:3 на подаче Гонсалеса. Вновь Федерер вцепился в подачу чилийца мертвой хваткой и расслабился лишь после того, как сделал брейк. А после этого довести матч до победы для швейцарца было делом техники.

В результате финальный матч, который продолжался около 2 часов и 20 минут, завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4 в пользу Федерера. Этот трофей стал для него 46-м в карьере и 10-м титулом, завоеванным на турнирах серии Большого Шлема. Ранее на Australian Open он становился лучшим в 2004 и 2006 годах, Уимблдон выигрывал с 2003 по 2006 годы, а на US Open побеждал в 2004, 2005 и 2006 годах. Так что пока ему не покорился только один из четырех главных турниров - "Ролан Гаррос". Швейцарец не проигрывает уже седьмой финал подряд на турнирах серии Grand Slam.

Этот турнир стал вторым в карьере теннисиста из Швейцарии, в ходе которого он не проиграл ни единого сета. Впервые подобный рекорд ему удалось установить на Уимблдоне прошлого года.

За эту победу Федерер получит $1 миллион 281 тысячу и одну тысячу рейтинговых очков. Гонсалес положит себе в карман $640 тысяч и 700 баллов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП).

РИА Новости