Руни стал триумфатором кубкового матча ”МЮ” - ”Портсмут”
Дубль в конце игры
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Портсмут» в домашнем поединке Кубка Англии – 2:1 сообщает Газета.ру . Творцом победы «красных дьяволов» стал вышедший на замену во втором тайме Уэйн Руни, который забил оба гола своей команды.
В субботу «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого круга Кубка Англии на своем поле принимал «Портсмут». В последнем матче чемпионата Англии «красные дьяволы» уступили своим традиционным конкурентам из «Арсенала», посему в преддверии игры с «Портсмутом» было больше разговоров о неудаче в чемпионате, нежели непосредственно о кубковой встрече.
«В матче с «Арсеналом» нам не хватило концентрации и сосредоточенности, – сказал Фергюсон. – В концовке того матча мы владели преимуществом и слишком рано успокоились. А, учитывая силу нашего соперника, нам этого делать не стоило».
По сравнению с неудачным матчем с «канонирами» Алекс Фергюсон внес в стартовый состав своей команды несколько изменений. В матче против «Портсмута» место в воротах занял Кущчак, а не Ван дер Сар. На правом фланге полузащиты действовал Пак, а в нападении пару Ларссону составил Сульшер.
«Портсмут» в свою очередь предстал в оптимальном на сегодняшний день составе и с первых минут отчетного поединка дал понять, что будет действовать исключительно на контратаках. Хотя, чему тут удивляться?
Едва начался первый тайм, как защита гостей с завидным постоянством принялась выносить мяч подальше от своих ворот. А там, авось что-нибудь получится. О созидательной игре речи, разумеется, не шло.
А что же «Манчестер»? Да, хозяева владели территориальным преимуществом, но до голевых моментов дело не доходило. Единственный голевой момент в первом тайме возник у подопечных Фергюсона на десятой минуте.
Мяч, после поданного Гиггзом углового, прилетел точно на голову Видичу. Удар у бывшего игрока «Спартака» получился отличным, но Мендес сумел вынести мяч с линии ворот.
Чувствуя, что команде не хватает прежде всего остроты на переднем крае, Фергюсон выпускает во втором тайме Руни. И эта замена решила исход игры в пользу «Манчестер Юнайтед».
Сперва Гиггз пробежал по флангу и прострелил в центр штрафной площади, где Руни ударом с шести метров оставил не у дел Джеймса. Но главный гол этого вечера молодой нападающий забил позже, шесть минут спустя.
Невилл выполнил пас на 20-метров вперед, в направлении Руни, который, обработав мяч, элегантно перебросил выскочившего на встречу форварду вратаря.
И все-таки игроки «Портсмута» покидали «Олд Трафорд» с поднятыми головами. Даже проигрывая в выездном поединке лидеру чемпионата Англии, гости не бросили играть, а попытались изменить ход матча. И за пять минут до финального свистка Кану сумел откинуть мяч Мендесу, который забил гол престижа. Но на большее у «Портсмута» не хватило сил и времени.
Кубок Англии 4-й раунд
4-й раунд«Барнет» - «Плимут» - 0:2 (0:2)
«Бирмингем» - «Рединг» - 2:3 (0:2)
«Блэкпул» - «Норвич» - 1:1 (1:1)
«Бристоль Сити» - «Мидлсбро» - 2:2 (0:2)
«Кристал Пэлас» - «Престон» - 0:2 (0:2)
«Дерби Каунти» - «Бристоль Роверс» - 1:0 (0:0)
«Фулхэм» - «Сток Сити» - 3:0 (2:0)
«Ипсвич» - «Суонси» - 1:0 (0:0)
«Лутон» - «Блэкберн» - 0:4 (0:2)
«Манчестер Юнайтед» - «Портсмут» - 2:1 (0:0)
«Тоттенхэм» - «Саутенд» - 3:1 (1:0)
«Вест Хэм» - «Уотфорд» - 0:1 (0:1)