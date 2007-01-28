Руни стал триумфатором кубкового матча ”МЮ” - ”Портсмут”

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Портсмут» в домашнем поединке Кубка Англии – 2:1 сообщает Газета.ру . Творцом победы «красных дьяволов» стал вышедший на замену во втором тайме Уэйн Руни, который забил оба гола своей команды.

В субботу «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого круга Кубка Англии на своем поле принимал «Портсмут». В последнем матче чемпионата Англии «красные дьяволы» уступили своим традиционным конкурентам из «Арсенала», посему в преддверии игры с «Портсмутом» было больше разговоров о неудаче в чемпионате, нежели непосредственно о кубковой встрече.

«В матче с «Арсеналом» нам не хватило концентрации и сосредоточенности, – сказал Фергюсон. – В концовке того матча мы владели преимуществом и слишком рано успокоились. А, учитывая силу нашего соперника, нам этого делать не стоило».

По сравнению с неудачным матчем с «канонирами» Алекс Фергюсон внес в стартовый состав своей команды несколько изменений. В матче против «Портсмута» место в воротах занял Кущчак, а не Ван дер Сар. На правом фланге полузащиты действовал Пак, а в нападении пару Ларссону составил Сульшер.

«Портсмут» в свою очередь предстал в оптимальном на сегодняшний день составе и с первых минут отчетного поединка дал понять, что будет действовать исключительно на контратаках. Хотя, чему тут удивляться?

Едва начался первый тайм, как защита гостей с завидным постоянством принялась выносить мяч подальше от своих ворот. А там, авось что-нибудь получится. О созидательной игре речи, разумеется, не шло.

А что же «Манчестер»? Да, хозяева владели территориальным преимуществом, но до голевых моментов дело не доходило. Единственный голевой момент в первом тайме возник у подопечных Фергюсона на десятой минуте.

Мяч, после поданного Гиггзом углового, прилетел точно на голову Видичу. Удар у бывшего игрока «Спартака» получился отличным, но Мендес сумел вынести мяч с линии ворот.

Чувствуя, что команде не хватает прежде всего остроты на переднем крае, Фергюсон выпускает во втором тайме Руни. И эта замена решила исход игры в пользу «Манчестер Юнайтед».

Сперва Гиггз пробежал по флангу и прострелил в центр штрафной площади, где Руни ударом с шести метров оставил не у дел Джеймса. Но главный гол этого вечера молодой нападающий забил позже, шесть минут спустя.

Невилл выполнил пас на 20-метров вперед, в направлении Руни, который, обработав мяч, элегантно перебросил выскочившего на встречу форварду вратаря.

И все-таки игроки «Портсмута» покидали «Олд Трафорд» с поднятыми головами. Даже проигрывая в выездном поединке лидеру чемпионата Англии, гости не бросили играть, а попытались изменить ход матча. И за пять минут до финального свистка Кану сумел откинуть мяч Мендесу, который забил гол престижа. Но на большее у «Портсмута» не хватило сил и времени.

Кубок Англии 4-й раунд «Барнет» - «Плимут» - 0:2 (0:2)

«Бирмингем» - «Рединг» - 2:3 (0:2)

«Блэкпул» - «Норвич» - 1:1 (1:1)

«Бристоль Сити» - «Мидлсбро» - 2:2 (0:2)

«Кристал Пэлас» - «Престон» - 0:2 (0:2)

«Дерби Каунти» - «Бристоль Роверс» - 1:0 (0:0)

«Фулхэм» - «Сток Сити» - 3:0 (2:0)

«Ипсвич» - «Суонси» - 1:0 (0:0)

«Лутон» - «Блэкберн» - 0:4 (0:2)

«Манчестер Юнайтед» - «Портсмут» - 2:1 (0:0)

«Тоттенхэм» - «Саутенд» - 3:1 (1:0)

«Вест Хэм» - «Уотфорд» - 0:1 (0:1)