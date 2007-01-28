Топалова обвинили в получении подсказок с помощью секретных знаков

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало материал о том, каким образом болгарский гроссмейстер Веселин Топалов получает подсказки от своего менеджера Сильвио Данаилова во время шахматных партий. Журналисты обвинили Топалова в том, что он с помощью подсказок стал чемпионом мира в 2005 году в Аргентине.

Издание утверждает, что Топалов продолжает использовать подсказки во время турниров. В частности, в настоящее время болгарин играет на супертурнире в Вейк-ан-Зее, где пока занимает первое место за два тура до завершения соревнований.

Журналисты приводят в качестве примера некоторые партии, которые Топалов сыграл в Голландии. Так, во время поединка второго тура с голландцем Люком ван Вели, когда болгарин играл белыми фигурами, он постоянно смотрел на Данаилова, который примерно с середины партии регулярно выходил из зала, звонил по мобильному телефону, а затем, уловив взгляд своего подопечного, начинал совершать движения пальцами, головой, чесал за ухом определенное количество раз и т.д.

Ван Вели после поединка, который завершился его поражением, заявил, что его друзья сообщили ему о странном поведении Данаилова. Ситуация повторилась в партии третьего тура против украинца Сергея Карякина, когда менеджер выходил из зала практически после каждого хода, сделанного украинским шахматистом, а после возвращения в зал подавал знак Топалову, и тот делал ход.

Напомним, что впервые слухи о том, что Топалов пользуется компьютерными подсказками, пошли после его победы в чемпионском турнире в Сан-Луисе, который прошел осенью 2005 года в Аргентине. Осенью прошлого года в Элисте во время матча с Владимиром Крамником уже Топалов обвинил своего соперника в нечестной игре, затеяв "туалетный скандал".

Лента.ру