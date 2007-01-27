Спартак (Москва) и Динамо (Киев) завершили матч в Израиле

Игроки “Динамо” Марьян Маркович (к) и Артем Милевский поздравляют Сергея Реброва после удачно реализированного пенальти

Московский "Спартак" и киевское "Динамо" вничью со счетом 2:2 завершили матч на Кубке Первого канала, который проходит в Израиле.

"Спартак" открыл счет в матче на 8-й минуте, когда поборовшийся в центре поля Роман Павлюченко бросил в прорыв Владимира Быстрова. Последний ворвался в штрафную и сделал пас на дальнюю штангу Дмитрию Торбинскому, который в падении внес мяч в ворота Александра Шовковского.

Павлюченко стал центральной фигурой и в эпизоде со вторым голом "Спартака". На 20-й минуте именно в борьбе с ним после подачи Моцарта с углового Сергей Ребров срезал мяч в свои ворота.

"Динамо" отквитало один мяч после розыгрыша штрафного: мяч после удара попал в перекладину, а первым на добивании оказался Тарас Михалик. Уже через несколько минут счет стал равным: Мартин Йиранек в своей штрафной сфолил на Артеме Милевском, а Ребров на 30-й минуте реализовал пенальти.

Во втором тайме обе команды имели возможности выйти вперед, но атака во вторые 45 минут игры не смогла победить оборону. Удачно на последнем рубеже сыграли голкиперы: спартаковец Войцех Ковелевски и динамовец Александр Шовковский. Игра так и завершилась - 2:2.

На данный момент в группе А Кубка Первого канала лидирует "Динамо", которое в двух встречах набрало 2 очка. На счету "Спартака" и израильского "Маккаби" из Хайфы, которые очном противостоянии встретятся 29 января, по одному очку. В следующем матче турнира в воскресенье, 28 января, встретятся выступающие в группе В донецкий "Шахтер" и московский ЦСКА.

РИА "Новости"