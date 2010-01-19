Платини нагрянет в Донецк
А потом и в остальные города Евро-2012
4-5 февраля Донецк посетит делегация УЕФА во главе с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ и исполнительным директором Чемпионата Европы по футболу-2012 Мартином КАЛЛЕНОМ.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.
По его словам, всего в составе делегации УЕФА прибудут 8 человек. Также Донецк посетят президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ и вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.
Мэр отметил, что будут рассмотрены вопросы подготовки спортивной инфраструктуры в Донецке, вопросы размещения туристов, вопросы городской транспортной логистики, а завершится визит осмотром реконструкции Донецкого аэропорта – взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминала.
После Донецка делегация УЕФА посетит города Харьков, Львов и Киев, заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.