Мария Шарапова проиграла финал Australian Open

Мария Шарапова. Фото AFP

Американка Серена Уильямс стала победительницей открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. В финале она в двух сетах разгромила россиянку Марию Шарапову со счетом 6:1, 6:2.

Американка с первых минут первого сета захватила инициативу. Она играла мощно и точно, допуская минимальное количество ошибок. Шарапова так и не смогла приспособиться к игре соперницы и в итоге сумела взять лишь три гейма на своей подаче.

Таким образом, Уильямс выиграла свой восьмой турнир "Большого шлема" и взяла у Шараповой реванш за поражение на Уимблдоне - 2004. Это была уже пятая встреча россиянки и американки, и третий раз победа осталась за Уильямс-младшей.

Напомним, что Серена Уильямс выигрывала Australian Open также в 2003 и 2005 годах, дважды побеждала на Уимблдоне и по разу выигрывала US Open и "Ролан Гаррос". На сегодняшний день Уильямс-младшая является самой титулованной теннисисткой мира.

Что касается Шараповой, то с понедельника 29 января она станет первой ракеткой мира.

Лента.ру