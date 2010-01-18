Шева вынужден обратиться к врачам

Боль в спине не дала возможность Андрею Шевченко продолжить подготовку к сезону на тренировочном сборе киевского «Динамо» в Израиле. Уже в начале своего первого занятия Андрей был вынужден обратиться к врачам. Сказался рецидив травмы спины, не единожды беспокоивший Шевченко в осенней части сезона. В сложившийся ситуации, учитывая все обстоятельства, было принято решение отправить Шевченко в клинику немецкого города Мюнхен, ведущий врач которой хорошо знает проблемы футболиста. В воскресенье днем динамовец отправился в Германию, где пробудет ближайшие несколько дней.

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)