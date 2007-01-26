Избран новый президент УЕФА (фото)

Легендарный французский футболист Мишель Платини выиграл выборы на должность президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые состоялись в Дюссельдорфе. За него проголосовали 27 из 52 руководителей национальных футбольных федераций, входящих в УЕФА, передает AFP. Прежний президент Леннарт Юханссон получил 23 голоса.

51-летний Платини будет возглавлять УЕФА в течение ближайших четырех лет. Одним из ключевых пунктов программы нового президента УЕФА стал тезис о том, что представительство таких стран, как Англия, Италия и Испания в Лиге чемпионов стоит ограничить тремя командами, вместо нынешних четырех. Тем самым он рассчитывал получить голоса федераций из стран так называемого "второго эшелона", представительство которых в главном клубном турнире Европы ограничено зачастую одной командой.

Лента.ру