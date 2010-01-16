Команда Литвина победила пограничников в мини-футбол

Команда председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА - ФК “Фортуна” - победила в Рождественском турнире по мини-футболу, который завершился в субботу в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, в финале команда В.ЛИТВИНА со счетом 4:3 обыграла ФК Государственной пограничной службы Украины. Третью ступеньку пьедестала почета заняли представители сборной команды телевидения.

В.ЛИТВИН убежден, что в спорте, как и в жизни, важно, чтобы человек умел играть в команде, поскольку только таким образом можно достичь высокого результата. “Я люблю коллективные виды спорта, потому что в коллективе раскрывается человек. Если он командный человек, он будет демонстрировать командное поведение. Если человек просто индивидуалист, так он себя продемонстрирует сполна”, - отметил председатель Верховной Рады Украины.

В.ЛИТВИН считает, что необходимо вовлекать людей в здоровый образ жизни. “Я считаю, что за то, что человек здоров, ему нужно устанавливать доплату к заработной плате, к стипендии, потому что иначе мы будем иметь не очень утешительные результаты”, - сказал он.