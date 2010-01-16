Матч английской Премьер-лиги отменен из-за затопления поля

Матч чемпионата Англии по футболу между "Портсмутом" и "Бирмингемом" перенесен с субботы на неопределенный срок из-за затопления газона, сообщает официальный сайт "Портсмута".

Решение об отмене поединка в Портсмуте было принято главным судьей после утренней инспекции поля, на который ночью обрушился ливень. Газон серьезно пострадал, вдобавок метеослужбы обещают дожди в субботу.

В середине недели "Портсмут" призвал болельщиков помочь в очистке стадиона Fratton Park от снега. После успеха акции в клубе были уверены, что игра с "Бирмингемом" состоится.

Из-за снегопадов и гололеда, напоминает РИА "Новости", предыдущий тур Премьер-лиги был урезан с 10 матчей до трех.

Напомним, что сегодня должны состояться матчи (набранные очки):

Сток Сити (24) - Ливерпуль (33)

Тоттенхэм (37) - Халл Сити (18)

Вулверхэмптон (19) - Уиган (19)

МЮ (44) - Бернли (20)

Челси (45) - Сандерленд (23)

Эвертон (23) - Манчестер Сити (38)

... а завтра

Астон Вилла (35) - Вест Хэм (18)

Блэкберн (21) - Фулхэм (27)

Болтон (18) - Арсенал (42)