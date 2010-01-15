Футболист «Динамо» хочет жаловаться в ФИФА

Защитник Родриго до сих пор не знает, где он будет играть в 2010 году. После того, как его контракт с «Сан-Паулу» истек 31 декабря прошлого года, футболист ожидает решения киевского «Динамо», которое должно определить его дальнейшую судьбу. Однако терпение футболиста кончается, пишет «Глобо».

- Довольно нелепая ситуация, поскольку клуб не позволяет игроку решать вопросы, касающиеся его жизни. Мы вели переговоры с одним бразильским клубом, которые в настоящее время из-за этого заморожены. Мы уже обратились к нашему адвокату, и Родриго обратится в ФИФА с жалобой с целью разрешения ситуации, - подтвердил агент бразильца Джузеппе Диогуарди.

Адвокат Даниэль Камарга заявил, что украинский клуб должен определиться, что он собирается предпринять. - Родриго не дают использовать свою профессию. Так не может продолжаться, - сказал адвокат.

По сообщениям СМИ, в Бразилии к Родриго проявляют интерес «Фламенго», «Коринтианс» и «Атлетико» (Минейро).

С одной стороны Родриго пока не получил согласия украинского клуба на переход в один из бразильских клубов, с другой – для возвращения в киевское «Динамо» необходимо, чтобы киевский клуб прислал ему письмо, в котором бы выражал заинтересованность в таком возвращении. Только в этом случае ему обновят рабочую визу. Но на данный момент «Динамо» не сделало и этого, и не подает никаких сигналов, когда эта ситуация разрешится.

Динамомания