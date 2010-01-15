«Интер» уволил всех работников «Мегаспорта»
09:58, 15 января 2010Спорт
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Телеканал ожидает ребрендинг
Все 150 работников телеканала "Мегаспорт" забрали свои трудовые книжки.
Как сообщает Федерация биатлона Украины со ссылкой на sport.ua, весь продакшн канала остановлен, в эфир идут лишь архивные записи.
Как известно, "Мегаспорт" ожидает ребрендинг в более экстремальный, состязательно-развлекательный телеканал.
Как сообщают в "Интере", ребрендинг канала должен показать спорт не только в его классическом виде, но и предложить другие яркие, зрелищные состязательные форматы.
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