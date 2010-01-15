Киевское «Динамо» просмотрит российского юниора

Сегодня на первый зимний сбор с киевским "Динамо" в Израиль отправится полузащитник юниорской сборной России Олег Шалаев.

Селекционеры "Динамо" давно наблюдали за Шалаевым, которому через месяц исполнится 18 лет, но решение пригласить его на просмотр приняли в прошлое воскресенье после финала мемориала Гранаткина, в котором россияне 1992 года рождения обыграли украинских ровесников со счетом 3:0. Воспитанник питерской "Смены" дебютировал во взрослом футболе 16-летним, сыграв во втором дивизионе (зона "Юг") за "Краснодар-2000" против "Таганрога", а в прошлом сезоне провел за краснодарцев 25 матчей (в 23 выходил на поле с первых минут) и забил 3 гола.

Шалаев окажется единственным потенциальным новичком среди 28 футболистов, которых Валерий Газзаев возьмет в Израиль на первый сбор. При этом, по всей вероятности, в четырех запланированных на Земле обетованной контрольных матчах наставник киевлян даст шанс проявить себя именно молодым игрокам. Прежде всего чемпионам Европы-2009 среди юниоров Денису Гармашу, Дмитрию Коркишко, Кириллу Петрову, а также воспитанникам клубной академии Темуру Парцвания и Владиславу Калитвинцеву, сыну известного в прошлом полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Юрия Калитвинцева,

Спорт-Экспресс