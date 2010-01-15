Минспорта и НОК хотят награждать олимпийцев с учетом курса доллара

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины предлагают увеличить размеры денежных вознаграждений за награды украинских спортсменов на олимпиадах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО в ходе презентации экипировки Олимпийской сборной Украины.

«Я надеюсь, что Кабинет министров поддержит инициативу министерства и Национального спортивного комитета и увеличит вознаграждение за золотую олимпийскую награду с 700 тыс. грн. до 1 млн. грн. Соответствующий проект решения мы внесли», - сказал он.

Министерство и НОК также предлагают увеличить размер вознаграждение за получение серебряной награды с 500 до 700 тыс. грн., бронзовой – с 350 до 500 тыс. грн.

«Курс гривни к доллару изменился на более чем 30%, именно поэтому мы инициировали перед Кабинетом министров совместно с Национальным олимпийским комитетом увеличение финансового вознаграждения», - пояснил министр.

Он напомнил, что согласно решению правительства, вознаграждения олимпийцев и паралимпийцев являются равными.

Ю.ПАВЛЕНКО уточнил, что, начиная с Олимпиады в Ванкувере, размеры вознаграждений за награды у спортсменов и тренеров также равны.

«То есть личный тренер спортсмена, который завоюет золотую награду, также получит равнозначную со спортсменом сумму. Сегодня это 700 тыс. грн., если будет увеличение - то по 1 млн. грн. До сих пор тренеры получали 50% от завоеванной награды спортсмена», - пояснил министр.

Ю.ПАВЛЕНКО добавил, что проект соответствующего законодательного акта планируется вынести на рассмотрение Кабмина на его ближайшем заседании.