Газзаев: переход Алиева в Локомотив - не более чем слухи

Переход Александра Алиева в московский "Локомотив" - не более чем слухи.

Об этом заявил главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев на пресс-конференции, информирует "Чемпион".

"Слухи они и для того слухи. Ничего конкретного нет. Именно только желание Алиева играть в московском "Локомотиве". Как должен реагировать президент? Серьезный человек не будет реагировать не слухи", - сказал российский специалист.

"Все эти вопросы нужно ставить руководству "Локомотива". Серьезные люди, которые занимаются серьезным бизнесом, должны соответственно относиться к таким вещам", - сказал Газзаев.

Тренер "Динамо" опроверг переход Бетао в один из бразильских клубов. "Особых изменений в составе нет. Мы взяли группу молодых игроков. Будем делать ставку на местных воспитанников. Ближе всех к главному составу находится Гармаш".

"Без легионеров нам не обойтись, но теперь это будут не легионеры среднего класса. Не количеством, а качеством будем приглашать игроков. Для чемпионата Украины команда полностью укомплектована", - сказал тренер.

По мнению наставника киевлян, результат выступлений в Лиге Чемпионов нельзя считать удовлетворительным. "У нас был шанс выйти из группы после второго тура ЛЧ. Команда на правильном пути".

Также Газзаев рассказал о планах клуба на зимнюю паузу в чемпионате. "Послезавтра мы вылетим на первые сборы в Израиль, где проведем три матча - 24, 26, 28 января. Потом вернемся в Киев на три дня, дальше - сбор в Португалии, где будут три матча", - заявил специалист.

"Первая игра в Израиле будет с местной командой из второй лиги, другие две команды будут также местной. Относительно Португалии еще пока ничего неизвестно", - Газзаев.

"Денис Дедечко и Денис Бойко едут с нами на сбор. Они неплохо проявили себя в аренде. Относительно легионеров - они должны быть очень сильными игроками, ведь футболисты среднего уровня закрывают дорогу нашим молодым талантам. Бесспорно есть игроки, которые мне понравились, но у них высокая трансферная стоимость", - прибавил тренер.

Газзаев назвал фамилии молодых игроков, которые поедут с основной командой на сбор. Это - Коркишко, Дедечко, Бойко, Петров, Гармаш, Калитвинцев и игрок сборной России 1992 года рождения Шелаев. Он напомнил и о тех футболистах, которые в последнее время пошли из клуба: Диакате, Саблич, Мандзюк, Кравченко и, возможно, Алиев.

"Восстановились Каддури и Хачериди. В целом на первый сбор поедет 28 игроков. На следующие сборы - меньше", - отметил тренер.

По словам главного тренера чемпионов Украины, команда также планирует проводить открытые тренировки на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.