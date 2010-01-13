ФФУ просит президента Премьер-лиги предоставить факты подкупа арбитров

Председатель Комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре Игорь КОЧЕТОВ направил сегодня официальное письмо президенту Украинской футбольной премьер-лиги Виталию ДАНИЛОВУ с просьбой оперативно предоставить информацию об известных ему фактах подкупа арбитров.

Об этом УНИАН сообщили в ФФУ.

Также президенту Премьер-лиги предложено назвать фамилии арбитров и функционеров футбольных клубов, которые совершали такие действия при исполнении своих служебных обязанностей в ходе чемпионата Украины.

Соответствующее письмо направлено в связи с высказываниями президента Премьер-лиги В.ДАНИЛОВА в ходе встречи с журналистами, состоявшейся накануне нового года.

В частности, внимание членов Комитета ФФУ привлекла следующая фраза главы УФПЛ, процитированная многими СМИ: «Я знаю судей, которые брали деньги. С моего клуба также. Но когда мы говорили арбитру: «Мы вас отблагодарим, только судите честно», понимали, что вторая сторона уже подогрела арбитра. Мне известны схемы, по которым происходит вся эта процедура. Люди подходят с определенной суммой к арбитру, но тот пытается ее увеличить и говорит: «Ваш соперник уже дал больше». Президент клуба требует с тренера, а тренеру надо давать результат - отсюда и имеем коррупционные скандалы».

В связи с выше изложенным, И.КОЧЕТОВ и направил письмо В.ДАНИЛОВУ, в котором просит оперативно предоставить исчерпывающую информацию касательно известных ему фактов и схем коррупционных действий.