”Реал” продал Роналдо в Италию

Итальянский футбольный клуб "Милан" купил у испанского "Реала" бразильского нападающего Роналдо, сообщил в четверг журналистам консультант красно-черных Эрнесто Бронзетти.

Он сказал, что договоренность об этом была достигнута прошедшей ночью, и подтвердил также, что за нападающего итальянцы заплатят около 7 миллионов евро.

В четверг Роналдо должен прибыть в северную столицу Италии, где пройдет медицинское обследование, а потом будет присутствовать в качестве зрителя на полуфинальном матче Кубка страны между "Миланом" и "Ромой".

Предполагается, что контракт с Роналдо "Милан" заключит на полтора года. Сумма соглашения пока не известна.

Роналдо, которому в сентябре уже исполнится 31 год, заблистал на футбольных полях еще в молодые годы и был прозван футбольными болельщиками "Феноменом". В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира (в 1994 и 2002 годах). Три раза ФИФА признавала Роналдо лучшим футболистом планеты.

РИА Новости