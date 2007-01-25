Кличко не будет выбирать между Черновецким и Маскаевым

Депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО намерен совмещать спортивную карьеру с политической.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед зданием Киевсовета.

«Мне не безразлична судьба Украины, мне не безразлично будущее моей страны. И мои занятия спортом не исключают работы в Киевсовете, не исключают мою общественно-политическую работу», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Он отметил, что был активен в своей работе в Киевсовете, остается активным и будет активнее в дальнейшем и готов «инвестировать силы, энергию, знания для того, чтобы Украина изменилась в лучшую сторону и чтобы Киев стал европейской столицей».

Как сказал В.КЛИЧКО, до сегодняшнего дня никто в Киевсовете не замечал его ежедневных спортивных тренировок, проводившихся в течение целого года. Он еще раз подчеркнул, что тренировки были ежедневными, чтобы восстановиться после тяжелой травмы. «Я уверен, что моих ежедневных тренировок в будущем также никто не заметит», - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, он сам выбирает место проведения тренировок, что позволяет ему находиться в Киеве. Именно в Киеве и проходит его подготовка к ближайшему бою с Олегом МАСКАЕВЫМ.

Кроме этого, депатат сказал, что соревнования у него как у профессионала проходят всего лишь два раза в год.

В.КЛИЧКО напомнил: «Примерно год (назад), получив травму, тяжелую травму... я сделал заявление об окончаниии спортивной карьеры. Сегодня, пройдя все медицинские тесты, пройдя тесты физические с моим тренером, я принял решение продложить профессиональную карьеру».

«Надеюсь, что в ближайшее время я получу возможность боксировать за тот титул, который принадлежал мне. Сегодня им владеет О.МАСКАЕВ. Основной мотивацией в этом шаге явлется то, что я всегда мечтал вместе с братом, мечтал стать чемпионами мира одновременно в тяжелом весе по разным версиям», - сказал В.КЛИЧКО.

«Я расцениваю свои шансы как довольно таки неплохие снова завоевать титул чемпиона мира», - сказал В.КЛИЧКО. При этом он сказал, что надеется получить от WBC согласие на проведение боя весной этого года.

На вопрос, будет ли В.КЛИЧКО, в случае досрочных выборов, баллотироваться в мэры Киева, он ответил: «Если будут выборы мэра, я тогда смогу ответить вам на вопрос: буду ли я баллотироваться. Сегодня делать заявление еще рано».

При этом В.КЛИЧКО заверил, что не подведет киевлян, отдавших ему весной 2006 года на выборах мэра столицы 25% голосов.

Как сказал депутат, в дальнейшей своей работе будет придерживаться тех принципов, которые были задекларированы в предвыборной программе, и отстаивать интересы киевлян.