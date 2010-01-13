Суркис говорит, что вопрос по Алиеву закрыт

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев, на которого претендовал московский "Локомотив" остается в украинском клубе.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что переговоры с "Локомотивом" по поводу перехода 24-летнего полузащитника Александра Алиева "завершены окончательно и бесповоротно". В среду футболист с остальными динамовцами пройдет в Конча-Заспе плановое медобследование, в четверг примет участие в первой после зимнего отпуска тренировке, а в пятницу отправится с командой на сбор в Израиль.

Спорт-Экспресс