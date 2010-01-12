Иоанн Павел II может стать покровителем спортсменов

Покойный Папа Римский Иоанн Павел II после церемонии беатификации может стать покровителем спортсменов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радио Ватикана.

С таким предложением выступил глава ватиканской конгрегации по делам канонизации кардинал Жозе Сараива Мартинш. Возможность беатификации папы-поляка уже в нынешнем году, когда в ЮАР пройдет чемпионат мира по футболу, кардинал назвал "хорошим случаем" для определения спортсменам их небесного заступника.

"Иоанн Павел II сам был действительно хорошим спортсменом, он глубоко понимал истинное христианское и человеческое значение спорта", - подчеркнул кардинал Жозе Сараива Мартинш.