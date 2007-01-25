Футболист ”Арсенала” забил всем (фото)

Герой дня - Жулио Баптиста

В Англии мог определиться второй финалист Кубка лиги. В полуфинале встречались «Тоттенхэм» и «Арсенал». К 21-й минуте «Тоттенхэм» вел – 2:0, однако во втором тайме «Арсенал» сумел сравнять счет – 2:2. Любопытно, что три из четырех мячей на счету бразильского полузащитника «Арсенала» Жулио Баптисты: сперва он забил в свои ворота, а затем дважды – в чужие. Переигровка состоится через неделю на поле «Арсенала». В финале победитель сыграет с «Челси», во вторник выигравшим у «Уикомба» - 4:0.

В Италии прошел первый полуфинальный матч Кубка страны: «Сампдория» - «Интер» - 0:3. Ответная игра в этой паре состоится 1 февраля, а в четверг первую встречу проведут участники другого полуфинала – «Милан» и «Рома».

Во Франции состоялся 21-й тур национального первенства по футболу. «Лион» - «Бордо» - 1:2, «Марсель» - «Осер» - 3:1, «Лорьян» - «Ланс» - 1:0. У «Лиона» - 50 очков, у «Марселя» и «Ланса» - по 36.

А в Испании сыгран пропущенный матч чемпионата: «Бетис» - «Барселона» - 1:1. Таким образом, здесь тоже все команды провели по 21 матчу. У «Барселоны» 39 очков, на очко отстают «Реал» и «Севилья».

Радио "Свобода"