Футболист ”Арсенала” забил всем (фото)
13:45, 25 января 2007Спорт
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Ситуация в европейских чемпионатах
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В Италии прошел первый полуфинальный матч Кубка страны: «Сампдория» - «Интер» - 0:3. Ответная игра в этой паре состоится 1 февраля, а в четверг первую встречу проведут участники другого полуфинала – «Милан» и «Рома».
Во Франции состоялся 21-й тур национального первенства по футболу. «Лион» - «Бордо» - 1:2, «Марсель» - «Осер» - 3:1, «Лорьян» - «Ланс» - 1:0. У «Лиона» - 50 очков, у «Марселя» и «Ланса» - по 36.
А в Испании сыгран пропущенный матч чемпионата: «Бетис» - «Барселона» - 1:1. Таким образом, здесь тоже все команды провели по 21 матчу. У «Барселоны» 39 очков, на очко отстают «Реал» и «Севилья».
Радио "Свобода"
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