Силач-ветеран погиб в возрасте 104 лет в ДТП

Известный американский силач-ветеран Джо Роллино (Joe Rollino), которому в марте 2010 года исполнилось бы 105 лет, погиб в результате ДТП, сообщает Associated Press.

Роллино в понедельник, 11 января, сбила машина, когда он переходил через улицу в нью-йоркском районе Бруклин. Силач-ветеран получил многочисленные травмы и скончался через несколько часов после ДТП.

По данным полиции, водитель машины, сбившей Роллино, не превысил скорость и не находился в состоянии алкогольного опьянения. Единственное, что можно вменить в вину водителю - неисправность звукового сигнала, сообщили представители полиции. При этом добавили, что уголовное дело заведено не будет.

Джо Роллино с юного возраста занимался боксом и силовыми видами спорта, выступая на ярмарках. По словам знакомых силача-ветерана, он всегда служил примером здорового образа жизни - с 20 лет был вегетарианцем, ни разу в жизни не курил и не употреблял алкоголь. Силач был ветераном Второй мировой войны. На праздновании своего 104-го дня рождения Роллино, по просьбе друзей, согнул пальцами 25-центовую монету.

Лента.ру