На новый футбольный стадион пиво будет подаваться по трубе с завода

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров сообщил, что новый стадион футбольного клуба "Зенит", который возводится на Крестовском острове по проекту японских архитекторов, оборудуют трубопроводом для подачи пива. По пивопроводу напиток будет подаваться в ложи стадиона и расположенные на территории кафе.

По словам Вахмистрова, с подобной системой подачи пива на стадион строители ознакомились в Гельзенкирхене, где "Зенит" проводил товарищеский матч с клубом "Шальке-04".

Для подведения этого трубопровода к стадиону на Крестовском острове будет проведен конкурс среди санкт-петербургских пивоваров.

Балтийское информационное агентство