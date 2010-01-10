Россияне разгромили Украину в финале юношеского футбольного турнира
19:56, 10 января 2010Спорт
2724
Третье место - у сборной Турции
Юношеская сборная России (U 18) по футболу со счетом 3:0 нанесла поражение команде Украины в финале 22-го мемориала Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге.
Россия - Украина 3:0 (Махмудов, 24, Киреев, 61, Оздоев, 78)
Таким образом команда стала победительницей, украинцы заняли второе место.
Третьей стала Турция, переигравшая бельгийцев - 2:1. В матче за пятое место Азербайджан выиграл у Узбекистана (1:1, по пенальти - 4:3), а во встрече за седьмую итоговую строчку турнира Белоруссия взяла вверх над Финляндией - 3:2.
Украинская команда выступила в таком составе: Гальчук, Сухоцкий, Рыжук, Ордец, Ильчиш, Бабенко, Нойок, Коваль (Куриленко, 84), Караваев, Озаркив, Иванко (Жичиков, 54).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter