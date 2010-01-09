«Металлист» отправился в Эмираты
21:05, 09 января 2010Спорт
1189
Маркевич взял 24 игроков
В субботу, 9 января, харьковский "Металлист" улетел в Объединенные Арабские Эмираты на свой первый сбор, который продлится до 21 января.
По ходу сбора запланированы товарищеские матчи, в частности, 12 января "Металлист" сыграет с "Пахтакором", а 20 января - с "Бунедкором".
На первый сбор Мирон Маркевич взял 24 игроков, пишет официальный сайт клуба.
Вратари: Горяинов, Бажан, Сидоренко
Защитники: Обрадович, Папа, Березовчук, Курилов, Пшеничных, Майдана, Бордиян
Полузащитники: Слюсарь, Валяев, Эдмар, Рыкун, Девич, Барилко, Шелаев, Олийнык, Ерёменко, Буркхардт, Будник
Нападающие: Джексон, Зезе, Антонов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter