«Металлист» отправился в Эмираты

В субботу, 9 января, харьковский "Металлист" улетел в Объединенные Арабские Эмираты на свой первый сбор, который продлится до 21 января.

По ходу сбора запланированы товарищеские матчи, в частности, 12 января "Металлист" сыграет с "Пахтакором", а 20 января - с "Бунедкором".

На первый сбор Мирон Маркевич взял 24 игроков, пишет официальный сайт клуба.

Вратари: Горяинов, Бажан, Сидоренко

Защитники: Обрадович, Папа, Березовчук, Курилов, Пшеничных, Майдана, Бордиян

Полузащитники: Слюсарь, Валяев, Эдмар, Рыкун, Девич, Барилко, Шелаев, Олийнык, Ерёменко, Буркхардт, Будник

Нападающие: Джексон, Зезе, Антонов

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