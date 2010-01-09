Очередной матч Премьер-лиги отменен из-за морозов

Очередной поединок 21-го тура чемпионата Англии по футболу был отменен из-за морозов, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Рейтер.

Последним из команд премьер-лиги отказался проводить домашний поединок "Вест Хэм" - он в воскресенье должен был сыграть с "Вулверхэмптоном". Причиной тому послужило обледенение территории вокруг стадиона Upton Park.

Ранее в субботу из-за неудовлетворительного состояния газона был отложен матч "Уиган" - "Астон Вилла". Накануне были отменены пять поединков премьер-лиги: "Ливерпуль" - "Тоттенхэм", "Фулхэм" - "Портсмут", "Бернли" - "Сток Сити", "Сандерленд" - "Болтон" и "Халл Сити" - "Челси".

В итоге в программе 21-го тура премьер-лиги остались только три поединка: в субботу лондонский "Арсенал" на своем поле должен принять "Эвертон", в этот же день "Бирмингем" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а на понедельник, 11 января, запланирована игра "Манчестер Сити" и "Блэкберна".