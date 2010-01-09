Сорвался переход Алиева в Локомотив

Полузащитник «Динамо» Александр Алиев, договоренность о переходе которого в московский «Локомотив» была достигнута в конце прошлого года, не появился 8 января на первой тренировке своей новой команды, а вернулся в Киев, сообщает сайт ФК "Динамо".

- На словах московский «Локомотив» в лице президента клуба Николая Наумова и тренера Юрия Семина очень хотел видеть меня в своих рядах. Но когда дело дошло до подписания контракта, начались проблемы, сути которых, признаюсь, я поначалу не понял, - сказал полузащитник... - В последний момент появились вопросы к состоянию моего здоровья. Засомневались, в порядке ли мой голеностоп. Мне пришлось слетать на обследование в Италию, по результатам которого оказалось, что никаких проблем с голеностопом у меня нет.

Думаю, что таким образом в «Локомотиве» тянули время. Потому что после моего возвращения речь зашла уже не о полноценном переходе из «Динамо», а в аренде на полгода. Это, конечно, не мой вопрос, но мне кажется, что у москвичей просто не оказалось денег, чтобы выкупить мой контракт. Естественно, что ни на какую аренду я не согласился, - рассказал Алиев.

На вопрос о том, нет ли чувства досады или обид от того, что контракт сорвался, футболист ответил: "Наоборот".

- «Динамо» за много лет стало для меня родным домом, - уверяет он. - …Постараюсь как можно быстрее доказать, что прошедшая осень была просто недоразумением и сделаю все возможное, чтобы не просто остаться в «Динамо», а быть, как полгода назад, одним из лидеров команды.

Никаких обид. Я так понял, что в «Локомотиве» у президента клуба несколько другие полномочия, чем в «Динамо». Я привык, что если Игорь Суркис сказал, то так и будет. А Николаю Наумову приходится согласовывать финансовые вопросы с руководством, он не все сам решает. Поэтому ни на него, ни на Юрия Семина у меня нет обиды. Может оно и лучше, что так случилось...