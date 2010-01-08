Россия и Украина встретятся в финале футбольного турнира

Юношеская сборная России по футболу (до 18 лет) разгромила команду Узбекистана в последнем матче группового турнира на ежегодном международном турнире памяти Валентина Гранаткина, сообщает РИА "Новости".

Поединок в Санкт-Петербурге завершился со счетом 4:1 в их пользу. Россияне набрали 7 очков в группе и вышли на первое место в группе А, опередив бельгийцев, которые одолели команду Белоруссии - 3:1.

В финале сборная России сыграет с командой Украины, также с семью очками возглавившей группу В.

В матче за третье место сойдутся сборные Бельгии и Турции, за пятое - Азербайджана и Узбекистана, а за седьмое - Финляндии и Белоруссии. Все четыре поединка состоятся в воскресенье.