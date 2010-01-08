Воронин переходит в "Динамо" за 2 млн евро

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" достиг соглашения с московским "Динамо" о переходе украинского нападающего Андрея Воронина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт ФК.

Сумма сделки составит 2 миллиона евро. Игрок также согласовал условия личного контракта с московским клубом, все документы должны быть оформлены на выходных.

В сезоне 2008/09 30-летний Воронин находился в аренде в берлинской "Герте", однако летом 2009 года вернулся в "Ливерпуль", где редко выходил на поле. В составе сборной Украины Воронин провел 61 матч, забил 6 мячей.