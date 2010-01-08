Шахтер занял четвертое место в мировом рейтинге команд

Украинский футбольный клуб "Шахтер" по итогам 2009 года занял четвертое место в мировом рейтинге команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает сайт Champion.

ФК "Динамо" (Киев) занимает 41-е место.

На первом месте в рейтинге IFFHS испанская "Барселона" (341 очко), на втором – английский "Челси" (292), на третьем - "Манчестер Юнайтед" (291).

Харьковский "Металлист" занял 98-е место (120 очков), донецкий «Металлург» – 103-е (119.5), симферопольская "Таврия" – 299-е (68.5), полтавская "Ворскла" – 316-е (67) и днепропетровский "Днепр" – 348-е (63.5).