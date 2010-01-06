Воронин выбрал московское Динамо?

Ряд серьезных английских СМИ сообщил, что Андрей Воронин близок к переходе в российский клуб.

The Guardian пересчитывает список игроков, что покидают Ливерпуль для облегчения зарплатной ведомости и получения некоторых денег для новых игроков. В этом списке первыми на выход стоят Андреа Доссена и Андрей Воронин, и только потом уже Филипп Деген и Райан Бабель, которому уже сделали официальное предложение из Бирмингема.

The Times и вовсе пишет, что "Воронин на грани перехода в Динамо" и даже сумму называет - два миллиона фунтов.

Именно столько денег надо Ливерпулю для приглашения Макси Родригеса из Атлетико.

Напомним, несколько дней назад агент Воронина Андрей Головаш в интервью БЛИКу рассказал, что его подопечный сделал свой выбор. "Андрей уже свой выбор сделал. Но пока контракт не подписан, о новом клубе говорить рано".

Football.ua