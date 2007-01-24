Виталий Кличко возвращается на ринг

Украинский боксер Виталий Кличко, бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, принял решение возобновить свою спортивную карьеру, пишет "Коммерсант-Украина". Врачи, которые проводили медицинское обследование спортсмена, не нашли противопоказаний к его возвращению на ринг.

Как сообщает издание в номере от 24 января, позже в этот день в Гамбурге состоится пресс-конференция с участием боксера, на которой о его возвращении будет объявлено официально. Напомним, что Виталий Кличко объявил о завершении карьеры 9 ноября 2005 года, отказавшись от поединка с американцем Хасимом Рахманом из-за травмы крестообразных связок колена.

Кличко-старший заявил, что будет пробовать свои силы на политической арене. Он принимал участие в выборах мэра Киева, но потерпел поражение в борьбе с Леонидом Черновецким. 19 января авторитетный сайт BoxingTalk опубликовал заметку о том, что Виталий Кличко в ближайшее время намерен приступить к тренировкам.

"Коммерстант-Украина" сообщает, что наиболее вероятная дата первого боя Кличко-старшего после возвращения – май нынешнего года, а соперником украинца, скорее всего, будет действующий чемпион мира по версии WBC, россиянин Олег Маскаев. "Лента.Ру" уже писала о том, что команды двух боксеров ведут переговоры о возможности проведения такого поединка.

Отметим, что WBC присвоила Виталию Кличко звание почетного чемпиона. Это значит, что украинский боксер в случае своего возвращения на ринг имеет первоочередное право на поединок с действующим чемпионом мира. Однако в этом случае бою Кличко – Маскаев может помешать нигериец Самуэл Питер, который является обязательным претендентом на бой с россиянином. Его промоутер Дино Дува уже заявил, что предпримет все необходимые юридические шаги, чтобы отстоять права своего подопечного.