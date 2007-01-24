Андрей Шевченко вывел ”Челси” в финал Кубка Лиги (фото)

Украинский бомбардир Андрей Шевченко стал главным героем ответного матча полуфинала Кубка английской лиги между "Челси" и "Уайкомбом", проходившего на "Стэмфорд Бридж".

Забив два мяча на 22-й и 43-й минутах, Шевченко прервал свою безголевую серию, которая достигла десяти матчей, передает Sky News. В первом случае украинец подкараулил ошибку защитника гостей Томми Догерти, перехватил передачу и послал мяч в ворота мимо вратаря Рикарду Батишты, а во втором голевом эпизоде Шевченко реализовал прострел ивуарийца Дидье Дрогба.

Во втором тайме Шевченко сделал голевую передачу на капитана "Челси" Фрэнка Лэмпарда, а за несколько минут до финального свистка под аплодисменты болельщиков покинул поле и уступил свое место Саломону Калу. Окончательный счет на последней минуте установил Лэмпард.

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью, отказавшийся пожать руку украинскому нападающему после матча с "Ливерпулем", на этот раз на пресс-конференции заявил, что именно такую игру он ждал от Шевченко на протяжении всего нынешнего сезона.

"Сегодня он сыграл отлично – забил два гола, создал множество моментов, постоянно двигался как с мячом, так и без мяча, он просто жил на поле", - подчеркнул португальский наставник. "Главное сегодня – победа. Я рад, что "Челси" продемонстрировал красивый футбол и пробился в финал", - сказал после игры Шевченко.

В решающем поединке, который состоится на стадионе "Миллениум" в Кардиффе 25 февраля, "Челси" сыграет с победителем матча "Арсенал" – "Тоттенхэм".

Лента.ру

Фото AP, AFP и Reuters