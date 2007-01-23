ФК ”Динамо” (Москва) продан...

Алексей Федорычев

Предприниматель Алексей Федорычев продал контрольный пакет акций московского футбольного клуба "Динамо" Центральному Совету одноименного спортивного общества.

Как сообщил в интервью журналу "Финанс" председатель попечительского совета ФК "Динамо" Сергей Степашин, стоимость сделки составила несколько миллионов долларов, которые ЦСО "Динамо" взял в кредит у банка ВТБ. Как сказал Степашин, банк намерен вложить "серьезные средства для развития всего спортивного общества".

Алексей Федорычев, глава крупнейшего поставщика серы из России, компании "Федкоминвест", купил контрольный пакет акций ФК "Динамо" в сентябре 2004 года. За то время, пока предприниматель, постоянно проживающий в Монако, был хозяином клуба, он потратил на приобретение новых футболистов примерно 150 миллионов долларов.

Федорычев впервые заявил о том, что не против расстаться с "Динамо" после того, как ему не удалось получить контроль над землей, на которой расположен стадион в Петровском парке. В ноябре прошлого года Сергей Степашин впервые заявил, что ЦСО "Динамо" выкупит пакет акций у Федорычева. В итоге сделка состоялась в январе 2007 года.

Лента.ру