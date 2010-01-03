Тимощук надеется следующий сезон провести в Баварии

Полузащитник сборной Украины и "Баварии" Анатолий Тимощук думает, что он останется в немецком клубе и в следующем сезоне.

"В Германии - в "Баварии". Хотя, конечно, в футбольной жизни что-то утверждать тяжело, все переменчивое, не знаешь, что будет завтра", - говорит украинец.

"Я со всеми игроками нормально общаюсь, у нас прекрасный микроклимат в команде и хорошие взаимоотношения. У меня нет проблем с адаптацией в новом коллективе. Я работаю с максимальной отдачей на тренировках, выкладываюсь на полную во время матчей, пытаюсь быть максимально полезным команде и я иду по тем принципам, которые сформировались у меня на протяжении карьеры", - отметил Тимощук.

Также Анатолий выразил свое мнение относительно наставника мюнхенцев, голландца Луи ван Гала.

"У ван Гала, как и любого другого тренера, есть свое видение футбола, свои принципы. У него есть конкретные требования к дисциплине, выполнению тех или иних упражнений, которые относятся к тренировочному процессу. В целом, прослеживается голландская футбольная школа. Как тренер он пытается реализовать свое видение футбола, но об этом нужно судить не по словам, а по тому, что показывает команда на футбольном поле", - считает футболист.

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