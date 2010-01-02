Легенда немецкого футбола разводится с украинкой (фото)

Всего через год после свадьбы Лотар Маттеус расстается с четвертой женой, уроженкой Украины Лилианой. Ровно год назад 22-летняя Лилиана и 48-летний Лотар расписались в Лас-Вегасе, а 1 января 2010 года пара сознательно разорвала отношения.

"Мы собирались вместе отметить Новый год в Москве, а затем возникли разногласия. В итоге, мы решили, что для обоих лучше будет расстаться", - прокомментировал Маттеус событие в интервью газете "Die Welt".

Это был четвертый брак легенды немецкого футбола. Уроженка Украины модель Лилиана на 26 лет моложе своего уже экс-суженного.

"Мы должны всегда говорить правду. Теперь я не знаю, как все будет развиваться дальше", - Маттеус не очень оптимистичен.

Дольше всего (11 лет) Маттеус был женат на первой жене Сильвии, которая ему родила две дочери. Затем был пятилетний брак с швейцарской телеведущей Лолитой Морено, а затем три года с сербкой Марьяной. Несмотря на браки, Лотар постоянно попадал в скандальные истории с другими женщинами.

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